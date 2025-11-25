Tips en advies tijdens bijeenkomsten over nep-agenten en WhatsApp-fraude

Steeds meer senioren worden slachtoffer van digitale criminaliteit. Van nep-agenten aan de deur tot WhatsApp-fraude: de gevaren nemen toe. Om ouderen weerbaarder te maken, organiseert Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden samen met de gemeente Goeree-Overflakkee, de politie, Curamare, Stichting ZIJN en Rabobank tijdens de Week van Digitaal Meedoen speciale bijeenkomsten.

Tijdens de bijeenkomsten ontdekken deelnemers hoe ze online gevaren kunnen herkennen en voorkomen. Digitaal wijkagent Bjorn van Basisteam Haringvliet vertelt: “Tegenwoordig zien we helaas nog steeds dat er nep-agenten aan de deur komen die allerlei zaken beloven veilig te stellen, maar er vervolgens met al je spullen vandoor gaan.” Ook bankhelpdeskfraudes en WhatsApp-fraudes, zoals de ‘vrienden in nood’-berichtjes, worden besproken.

De gemeente wil met dit initiatief senioren informeren en helpen om digitaal vaardiger en veiliger te worden. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman zegt hierover: “Het is ontzettend belangrijk dat we hier aandacht aan besteden, omdat het steeds vaker voorkomt. De wereld verandert heel snel; alles is tegenwoordig digitaal. Senioren zijn kwetsbare slachtoffers en wij proberen hen weerbaarder te maken zodat ze er niet in trappen.”

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data en locaties:

Donderdag 27 november, 14:00 uur – De Vliedberg, Ouddorp

Vrijdag 28 november, 10:00 uur – Nieuw Rijssenburgh, Sommelsdijk

Maandag 1 december, 14:00 uur – Ebbe en Vloed, Oude-Tonge

Deelnemers krijgen praktische tips en kunnen ervaringen uitwisselen over hoe ze digitaal veilig blijven.

Door Internetredactie Omroep Archipel