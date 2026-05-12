Jula en Tess opnieuw in musical RGO: “Ik wist meteen dat ik dit jaar weer mee wilde doen”





Leerlingen van het RGO College en RGO Beroepscampus spelen in de eerste week van juni 2026 meerdere voorstellingen van hun jaarlijkse schoolmusical in Middelharnis. De groep voert een bewerking op van Dr. Proktors Teletijdtobbe, een verhaal over tijdreizen. De voorstellingen zijn bedoeld voor medeleerlingen, basisschoolleerlingen uit de regio en voor publiek tijdens de avondvoorstellingen.

In totaal wordt de musical zes keer gespeeld. Eerst voor brugklasleerlingen van beide scholen, daarna voor basisschoolleerlingen uit de regio en op donderdag- en vrijdagavond voor familie, vrienden en andere belangstellenden.

Twee leerlingen die meespelen zijn Jula den Hollander (VWO 2) en Tess Roozemond (16). Beiden deden vorig jaar ook mee. Voor Jula was dat aanleiding om opnieuw mee te doen. “Ik wist meteen dat ik dit jaar weer mee wilde doen!” zegt ze.

Tess twijfelde in eerste instantie of ze dit jaar mee zou doen, onder meer door haar eindexamen. Toch besloot ze zich opnieuw aan te melden. “Ik ben er zo verliefd op dat ik toch ben doorgegaan.”

In de musical speelt Tess de rol van Lise, een serieus en kritisch personage. Dat ligt ver van haar eigen karakter, vertelt ze. “Dat ligt wat verder van mij af, maar het is wel een leuke uitdaging.” Jula speelt Bulle, die samen met Lise op zoek gaat naar de verdwenen Dr. Proktor. In het verhaal reizen de personages door verschillende momenten in de geschiedenis.

De voorbereiding begon al aan het begin van het schooljaar. Leerlingen repeteren sindsdien wekelijks. Eerst gaat het vooral om tekst leren, later om het samenspel op het podium.

Ook denken beide leerlingen na over hun toekomst. Tess wil auditie doen voor de theaterschool. Jula is lid van een theatergezelschap in Ouddorp, staat ingeschreven bij een castingbureau en volgt workshops. “Ik droom ervan om actrice te worden. Daar helpt de musical bij, want daar leer je echt goed acteren, zingen en dansen,” zegt ze.

Tess moedigt anderen aan om mee te doen. “Wees niet bang voor wat andere mensen van je vinden. Als je in de musicalgroep normaal bent, dan ben je pas raar. Dus doe gewoon mee!”

Het script van Dr. Proktors Teletijdtobbe werd geschreven door Jaco van der Moolen en door regisseur Jora Mohlmann bewerkt. De muzieklessen worden verzorgd door Edward Ferdinand, Enola Humblet gaf de danslessen.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel