Slim schuiven met vierkante meters moet MFA in Sommelsdijk toekomstbestendig maken





De nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Sommelsdijk krijgt steeds meer vorm. Tijdens een presentatieavond van de gemeente Goeree-Overflakkee werd donderdagavond 7 mei 2026 duidelijk dat het gebouw groter wordt dan oorspronkelijk bedacht. Vooral de groei van basisschool J.C. van Gent zorgt voor veranderingen in het ontwerp.

Al in 2022 werden de eerste bijeenkomsten gehouden over het nieuwe gebouw en volgens de laatste planning moet de MFA in januari 2028 opengaan. Ankur Fenger, adviseur Ruimtelijke Ordening, heeft tijdens de avond aangegeven dat de bouw en een vergunning voor een nieuwe school normaal gesproken sneller gaan. In dit geval is de bouwlocatie in een buitengebied, waardoor ook provincie Zuid-Holland adviesbevoegd is. Zeker in het begin leverde dit wat oponthoud op en moest het plan worden aangepast door onder meer extra groen toe te voegen.

In het nieuwe gebouw komen OBS J.C. van Gent, wijkvereniging De Zwaluw, kinderopvang Kibeo en een gymzaal. Doordat het plan al zo lang loopt, is het inmiddels door de tijd ingehaald. Volgens Evelyn Mijnders, beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkelingen, heeft de J.C. van Gent de laatste jaren een enorme groei in het aantal leerlingen meegemaakt. Bij het eerste plan werd het aantal vierkante meters gebaseerd op 212 leerlingen, wat volgens een rekensom uit moest komen op een bruto vloeroppervlakte van 1.386 m2. Na twee jaar was het aantal kinderen al gestegen naar 256 en dit aantal zou inmiddels rond de 300 liggen. In het voorlopige ontwerp wordt uitgegaan van 1.597 m2.

Creatieve oplossing

Om de toekomstige groei op te kunnen vangen, is besloten nog eens 90 m2 extra ruimte in het geplande gebouw te zoeken in plaats van deze eraan toe te voegen. Voor extra ruimte buiten het gebouw zou het plan opnieuw moeten worden stilgelegd voor een nieuwe procedure. Daarom is gekozen voor een creatieve oplossing in het gebouw. In de MFA bevinden zich "grijze meters", zoals Mijnders het noemt, waar wat afgesnoept kan worden. “Bij het intekenen van een school heb je bijvoorbeeld verkeersruimte en een teamkamer.” Verkeersruimte zijn ruimtes die bestemd zijn om andere plekken in het gebouw te bereiken, zoals een gang of trappenhuis. Als hier opnieuw naar wordt gekeken, kan dit kleiner worden ingetekend, zodat er ruimte overblijft voor een extra lokaal. Met het oog op de toekomst is ook gekozen voor een plat dak op een gedeelte van het gebouw. Hierop kunnen eventueel later nog twee extra lokalen worden gebouwd.

In januari 2027 moeten de bouwactiviteiten starten. De verwachting is dat deze in november 2027 eindigen waarna het gebouw in januari 2028 in gebruik moet worden genomen.

Door Internetredactie Omroep Archipel