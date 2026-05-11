Dineractie levert ruim 2.000 euro op voor Cherity Re-Use





Een gezamenlijke dineractie van acht restaurants op Goeree-Overflakkee heeft € 2.025,- opgebracht voor stichting Cherity Re-Use. De actie vond plaats van 20 tot en met 26 april 2026 en werd georganiseerd in samenwerking met Eilandmarketing Goeree-Overflakkee. Via de Eilandpas werden in totaal 135 diners verkocht.

Tijdens de actieweek boden de deelnemende restaurants een speciaal driegangendiner aan voor € 30,-. Volgens de organisatie lag de normale prijs van het diner op € 45,-. Van ieder verkocht diner ging de helft van de opbrengst naar Cherity Re-Use. De stichting gebruikt het geld voor praktische hulp aan mensen en dieren op het eiland.

Volgens oprichter Cherron Oostendorp ontvangt de organisatie wekelijks honderden hulpvragen. Het gaat onder meer om aanvragen voor basisvoorzieningen en andere vormen van ondersteuning. De opbrengst van de actie wordt volgens haar direct ingezet voor hulp op Goeree-Overflakkee.

Vrijwilliger Henk van der Kruk noemt de samenwerking tussen horecaondernemers en de stichting succesvol. Volgens hem kwamen sommige bezoekers speciaal voor de actie uit eten. Ook zouden meerdere ondernemers belangstelling hebben getoond voor deelname aan een eventuele volgende editie.

Cherity Re-Use richt zich op hergebruik van goederen en ondersteuning van inwoners die hulp nodig hebben. De stichting werkt met vrijwilligers en zamelt geld en spullen in voor mensen in kwetsbare situaties.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel