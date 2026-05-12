Spannende finales schoolvoetbal gespeeld op Goeree-Overflakkee





Met veel publiek langs de lijn en stralend weer zijn woensdag 6 mei 2026 de schoolvoetbalfinales op Goeree-Overflakkee gespeeld. Teams uit groep 5 tot en met 8 gingen de strijd aan om de titel en een plek in de regiofinales.

De finales voor de jongens en meisjes van groep 5 en 6 werden gespeeld bij MSV & AV Flakkee in Middelharnis. Bij de jongens won CBS De Hoeksteen uit Ooltgensplaat het toernooi. OBS Het Startblok uit Oude-Tonge eindigde op de tweede plaats en CBS Bosseschool 5 uit Middelharnis werd derde.

Bij de meisjes van groep 5 en 6 ging de winst naar CBS Prins Maurits 1 uit Dirksland. Het tweede team van dezelfde school eindigde als tweede. Daltonschool De Vliegers uit Middelharnis behaalde de derde plaats.

De finales voor de meisjes van groep 7 en 8 vonden plaats bij DVV ’09 in Dirksland. CBS Bosseschool 1 uit Middelharnis won daar het toernooi. CBS Bosseschool 3 werd tweede en OBS Het Startblok uit Oude-Tonge eindigde als derde.

De jongens van groep 7 en 8 speelden hun wedstrijden bij VV Stellendam. OBS J.C. van Gent uit Sommelsdijk pakte daar de eerste plaats. CBS Bosseschool uit Middelharnis werd tweede en OBS De Inktvis uit Dirksland eindigde als derde.

De winnaars van de verschillende categorieën plaatsen zich voor de regiofinales. Die worden op woensdag 20 mei 2026 gespeeld bij VV Brielle. Daar nemen de beste schoolteams uit de regio het tegen elkaar op.

Volgens de organisatie verliep de finaledag sportief en zonder problemen.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel