Ouders enthousiast over Roald Dahl-voorleesochtend in de bibliotheek





In de meivakantie staat in de bibliotheek traditiegetrouw een bekende schrijver centraal. In 2026 is dat Roald Dahl, bekend om zijn grappige, onvoorspelbare en soms griezelige kinderboeken. Speciaal voor de jongste bezoekers werden twee prentenboeken voorgelezen, waarna de kinderen zich konden uitleven op een vrolijke Roald Dahl-hindernisbaan.

Voorleesochtend

De boeken van Dahl zijn in Nederland meermaals bekroond, onder meer door de Kinderjury en de jury van de Gouden Griffel. Bekende titels zijn onder andere Matilda, Sjakie en de chocoladefabriek en De GVR. Voorleesconsulent Dorien ’t Jong las tijdens de bijeenkomst onder meer voor uit Mijn papa is fantastisch. “We hebben dit jaar voor Roald Dahl gekozen omdat het echt een klassieker is. De boeken bestaan al sinds de jaren zeventig en blijven populair,” vertelt ze. Ook de illustraties van Quentin Blake zijn volgens haar voor veel kinderen direct herkenbaar.

Bezoekers waarderen de voorleesochtenden. Nicky, moeder van Fosse, komt regelmatig naar de bibliotheek. “Als het kan, gaan we bijna altijd. Ik vind het vooral leuk dat Fosse samen met andere kinderen naar een verhaal kan luisteren. Thuis lezen we ook veel.”

Spelenderwijs leren

Ook Joke, oma van Lily, is enthousiast. “Er wordt leuk voorgelezen, vaak uit boeken die je zelf niet snel zou kiezen. Daarna zijn er spelletjes, soms wordt er gedanst of geknutseld. Dat maakt het extra leuk voor de kinderen.”

Volgens ’t Jong is voorlezen belangrijk voor de ontwikkeling. “Kinderen leren nieuwe woorden en raken vertrouwd met zinsopbouw. Ze nemen veel op, als een spons. Daarnaast leren ze luisteren en stil zijn in een groep. Dat is ook goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.” Na het voorlezen werden de kinderen zelf onderdeel van het verhaal tijdens de hindernisbaan, waarin spel en fantasie samenkwamen.

De bibliotheek organiseert meerdere keren per jaar peuterochtenden. In de schoolvakanties is er standaard een activiteit voor jonge kinderen. Daarnaast is er peuterdans, waarbij een prentenboek centraal staat.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel