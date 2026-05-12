Wegafsluiting Grevelingenweg in Herkingen duurt weken langer dan gepland





De wegwerkzaamheden aan de Grevelingenweg in Herkingen duren veel langer dan gepland. De weg is al sinds 13 april 2026 dicht en zou 22 april 2026 weer opengaan. Inmiddels is de verwachting dat de werkzaamheden in ieder geval voor 5 juni 2026 worden afgerond.

Het gaat om werkzaamheden voor het vervangen van stroomleidingen en het aanleggen van nieuwe huisaansluitingen in de Grevelingenweg en de Nieuwstraat. Normaal gesproken wordt hiervoor een vaste uitvoeringsperiode aangehouden. "Na een inspectie is alleen gebleken dat het vernieuwen van de huisaansluitingen hier complexer is dan gebruikelijk. Dit komt doordat het om oudere panden gaat, waarbij bijvoorbeeld geen kruipruimtes aanwezig zijn, er betonconstructies liggen en de meterkasten zich vaak op afwijkende plekken in de woning bevinden. Hierdoor zijn de aansluitingen lastiger bereikbaar voor onze medewerkers", meldt een woordvoerder van Van Gelder, verantwoordelijk voor de werkzaamheden.

Door deze omstandigheden is meer afstemming met de bewoners nodig en is de uitvoering technisch ingewikkelder dan was verwacht. Mocht de nieuwe deadline van 5 juni niet worden gehaald, dan worden bewoners hierover opnieuw geïnformeerd via een bewonersbrief.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Door Internetredactie Omroep Archipel