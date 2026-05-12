 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Wegafsluiting Grevelingenweg in Herkingen duurt weken langer dan gepland

Wegafsluiting Grevelingenweg in Herkingen duurt weken langer dan gepland - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Dinsdag 12 mei 2026

De wegwerkzaamheden aan de Grevelingenweg in Herkingen duren veel langer dan gepland. De weg is al sinds 13 april 2026 dicht en zou 22 april 2026 weer opengaan. Inmiddels is de verwachting dat de werkzaamheden in ieder geval voor 5 juni 2026 worden afgerond.

Het gaat om werkzaamheden voor het vervangen van stroomleidingen en het aanleggen van nieuwe huisaansluitingen in de Grevelingenweg en de Nieuwstraat. Normaal gesproken wordt hiervoor een vaste uitvoeringsperiode aangehouden. "Na een inspectie is alleen gebleken dat het vernieuwen van de huisaansluitingen hier complexer is dan gebruikelijk. Dit komt doordat het om oudere panden gaat, waarbij bijvoorbeeld geen kruipruimtes aanwezig zijn, er betonconstructies liggen en de meterkasten zich vaak op afwijkende plekken in de woning bevinden. Hierdoor zijn de aansluitingen lastiger bereikbaar voor onze medewerkers", meldt een woordvoerder van Van Gelder, verantwoordelijk voor de werkzaamheden.

Door deze omstandigheden is meer afstemming met de bewoners nodig en is de uitvoering technisch ingewikkelder dan was verwacht. Mocht de nieuwe deadline van 5 juni niet worden gehaald, dan worden bewoners hierover opnieuw geïnformeerd via een bewonersbrief.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Jula en Tess opnieuw in musical RGO: “Ik wist meteen dat ik dit jaar weer mee wilde doen”
Jula en Tess opnieuw in musical RGO: “Ik wist meteen dat ik dit jaar weer mee wilde doen”
Spannende finales schoolvoetbal gespeeld op Goeree-Overflakkee
Spannende finales schoolvoetbal gespeeld op Goeree-Overflakkee
Ouders enthousiast over Roald Dahl-voorleesochtend in de bibliotheek
Ouders enthousiast over Roald Dahl-voorleesochtend in de bibliotheek
Slim schuiven met vierkante meters moet MFA in Sommelsdijk toekomstbestendig maken
Slim schuiven met vierkante meters moet MFA in Sommelsdijk toekomstbestendig maken
Dineractie levert ruim 2.000 euro op voor Cherity Re-Use
Dineractie levert ruim 2.000 euro op voor Cherity Re-Use
KNRM-vrijwilligers altijd paraat: "Als wij niet komen, komt er niemand"
KNRM-vrijwilligers altijd paraat: "Als wij niet komen, komt er niemand"
Waterschap houdt rekening met droge zomer na uitzonderlijk droge april
Waterschap houdt rekening met droge zomer na uitzonderlijk droge april
Cliënten dagbesteding in Oude-Tonge bakken kruukplaetjes voor uitje
Cliënten dagbesteding in Oude-Tonge bakken kruukplaetjes voor uitje
Omwonenden zijn overlast van DHL-punt in Sommelsdijk zat
Omwonenden zijn overlast van DHL-punt in Sommelsdijk zat
Discussie over kandidaat-wethouder Hartong tijdens coalitieoverleg
Discussie over kandidaat-wethouder Hartong tijdens coalitieoverleg