Brandweer redt kat na achtervolging

De brandweer staat altijd klaar om hulp te verlenen, niet alleen aan mensen, maar ook aan dieren in nood. Dat bleek dinsdagmiddag 4 maart 2025 opnieuw, toen de brandweer werd opgeroepen voor een kat in nood.

Het dier was op het Zandpad in Middelharnis in een boom geklommen, vermoedelijk uit angst nadat het was achternagezeten door een hond. De brandweer wist de kat veilig naar beneden te halen en droeg hem over aan de dierenambulance, die het dier heeft nagekeken. Over de gezondheidstoestand van de kat is niets bekendgemaakt.



Door Internetredactie Omroep Archipel