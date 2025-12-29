Jaaroverzicht 2025: januari tot en met april

Het jaar 2025 ligt bijna achter ons en ook dit jaar is er weer veel gebeurd op Goeree-Overflakkee. Helaas veel aanrijdingen waarvan een deel met dodelijke afloop, maar ook vonden er mooie en gedenkwaardige activiteiten plaats. Sommige gebeurtenissen zitten misschien nog in het geheugen gegrift, terwijl anderen al zijn weggezakt. Een jaaroverzicht is een goede manier om hier nog eens bij stil te staan. Per maand hebben we het meest bekeken artikel uitgelicht plus een of meerdere berichten die om welke reden dan ook een plaats in dit gevarieerde overzicht verdienen. Ook kijken we hoe het nu met enkele van de hoofdpersonen uit het nieuws gaat.

JANUARI

Meest gelezen: N57 afgesloten wegens dodelijk ongeval.

Op de N57 heeft maandag 27 januari 2025 een ongeval plaatsgevonden met dodelijke afloop. Een personenwagen en een vrachtwagen zijn omstreeks 10:00 uur frontaal op elkaar gebotst. De bestuurder van de personenwagen, een 68-jarige man uit Vlaardingen, is hierbij om het leven gekomen.

Schade van de jaarwisseling bedraagt een ton

Uit inventarisatie na de jaarwisseling is gebleken dat de opgelopen schade bijna een ton bedraagt. Het bedrag van € 93.70,00 is onder meer veroorzaakt door brandschade aan straatwerk en beschadigde verkeersborden, speeltoestellen en prullenbakken. Alleen tijdens de jaarwisseling 2019/2020 was de schade hoger, toen was het bedrag € 98.722,00.

De eerste buurtbus van Herkingen

De eerste buurtbus tussen Herkingen en Middelharnis is van start gegaan. Er zijn genoeg vrijwilligers gevonden om deze bus voor maximaal 8 personen te bemannen. Update: dankzij de veranderingen in het bussysteem rijdt sinds 14 december 2025 buslijn 135 weer door Herkingen. Terwijl de buurtbus alleen doordeweeks reed, is deze bus ook in het weekend en ’s avonds beschikbaar.

Doneeractie brengt duizenden euro's op voor onderzoek naar zeldzame aandoening

Een speciale wandeltocht om geld op te halen voor onderzoek naar leukodystrofie, een zeldzame hersenaandoening, waaraan Elin Fase leidt, heeft maar liefst 52.000 euro opgebracht. Het streefbedrag van 35.000 euro werd door de 265 wandelaars dus ruim overtroffen.

Update: Inmiddels staat het ingezamelde bedrag eind december op bijna € 100.000 euro. Het geld wordt direct ingezet voor onderzoek wat momenteel in volle gang is. Elin krijgt hierdoor proefmedicatie en bij een MRI scan in november was een duidelijke verbetering te zien in haar hersenen. “Daarnaast helpt het onderzoek om kinderen met een vergelijkbare hersenaandoening in de toekomst beter en mogelijk eerder te kunnen behandelen. Zodoende loopt de inzamelingsactie nog steeds. Wil je Elins verhaal lezen of een donatie doen, dat kan via https://www.doneeractie.nl/onderzoek-voor-elin/-96970”, vertelt vader Bram Fase.

Februari

Meest gelezen: Schokkend misbruik achter het perfecte plaatje

Een moeder uit Middelharnis mishandelde jarenlang haar vijf kinderen; het Openbaar Ministerie eist straf en schadevergoeding, terwijl zij hoopt op vergeving en contact met hen.

Eerste boksgala op Goeree-Overflakkee brengt tienduizenden euro’s op

Het eerste boksgala, georganiseerd door Ladies’ Circle 45, heeft € 43.000 euro opgebracht voor het goede doel. Het geld werd opgehaald door een veiling en donaties en wordt gebruikt om vrouwen het Powervrouw-programma van Enver te laten volgen om een nieuwe start te maken.

Update: De eerste editie was met 300 bezoekers binnen no-time uitverkocht. Daar waren van tevoren twijfels over bij de organisatie. “Weten we voldoende deelnemers aan te trekken? Zouden we onze toegangstickets verkopen? Welke regels gelden er in de bokswereld? Zo werd het lijstje met vragen steeds langer”, vertelt Janet van Oostenbrugge-Oudijk van Ladies' Circle 45

Door het grote succes komt er een nieuwe editie aan op 4 juli 2026, deze keer in de sporthal van de Staver in plaats van het Prieel. Zo kunnen er nu 500 bezoekers bij zijn. Op dit moment zijn er al 33 inschrijvingen van mogelijke boksers. In 2025 waren er acht boksmatches, in 2026 hopen ze het aantal partijen uit te breiden.

Gemeente moet 7 ton extra uittrekken voor project Kaaiplein en Molendijk

De herinrichting van het Kaaiplein en de Molendijk in Oude-Tonge wordt bijna 7 ton duurder dan gepland, waardoor het budget stijgt van €1,06 miljoen naar €1,747 miljoen. Extra kosten ontstaan door een slecht functionerende keerwand, mogelijke bodemvervuiling, archeologisch toezicht en gestegen bouwprijzen. De meerkosten worden gedekt uit bestaande gemeentelijke budgetten.

Maart

Meest gelezen: Politie slaat ruit in en treft grote professionele hennepplantage aan

Bij een inval in een bedrijfspand aan de Zernikeweg in Middelharnis heeft de politie een grote hennepplantage met ongeveer 700 planten en gedroogde hennep aangetroffen. De planten zijn door een gespecialiseerd bedrijf vernietigd en afgevoerd, terwijl de politie en forensische opsporing onderzoek hebben verricht.

Kinderafdeling ontvangt donatie van Stichting Vrienden van Carmen voor BiliCocoon

Stichting Vrienden van Carmen heeft €10.000 aan de kinderafdeling van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis voor de aanschaf van een BiliCocoon, een apparaat waarmee geelzucht bij pasgeborenen thuis veilig behandeld kan worden. Dankzij de donatie kunnen baby’s in hun vertrouwde omgeving worden verzorgd terwijl ze lichttherapie krijgen.

Marillion-weekend in Ouddorp: een feest voor de fans

De Marillion-weekends op Port Zélande in Ouddorp zijn sinds 2007 uitgegroeid tot een internationaal bekend festival voor de fanclub en muziekliefhebbers. Het evenement trekt bezoekers van over de hele wereld, zorgt voor een bijzondere sfeer in het vakantiepark en is geliefd om de optredens, merchandise en ontmoetingen met de band. De toekomst van het weekend is onzeker, omdat het park mogelijk geen ruimte meer heeft voor de grote tentconcerten.

Flakkeeënaar Renee Hanenberg test zijn kennis in Per Seconde Wijzer

Renee Hanenberg uit Nieuwe-Tonge heeft meegedaan aan het quizprogramma Per Seconde Wijzer. Drie jaar na zijn aanmelding en na het beantwoorden van heel veel quizvragen mag hij zijn kennis testen in een ronde van vier vragen, onder hoge druk en met de klok die onverbiddelijk tikt.

Update: Meedoen aan het programma was voor Renee Hanenberg vooral veel wachten. Eerst tot hij mee mocht doen en daarna weer in de studio. Je moet als kandidaat namelijk op drie verschillende, aaneensluitende opnamedagen aanwezig zijn. “De opnames waren erg leuk om te doen. Wat je op televisie ziet, komt exact overeen met wat er in de studio wordt opgenomen. Daar wordt niet of nauwelijks in geknipt. Ik heb de vier rondes uitgespeeld en een mooi geldbedrag gewonnen”, blikt Renee terug.

April

Meest gelezen: Tulpen kapot voor de perfecte foto: schade voor de teler

De bloeiende bollenvelden trekken veel toeristen aan voor selfies, maar niet iedereen gedraagt zich netjes. Tulpen worden geplukt, vertrapt of er wordt afval achtergelaten, wat voor de telers leidt tot inkomensverlies. Om dit te voorkomen, zijn bij veel velden bordjes geplaatst met het verzoek de gewassen te respecteren.

Zestig jaar Grevelingendam: terugblik in foto's, verhalen en muziek

Het is dit jaar zestig jaar geleden dat de Grevelingen dam is geopend. Het wordt gevierd met een half jaar vol activiteiten. Zo is er een fotoboek met unieke beelden van de uitgebracht. Ook wordt er een tentoonstelling en een reizende pop-up expositie georganiseerd.

Grote calamiteitenoefening op de Haringvlietsluizen

Op de Haringvlietsluizen in Stellendam heeft een grote oefening plaatsgevonden als onderdeel van de maritieme security-oefening Port Defender. Scenario’s zoals een tankwagenongeval en scheepsaanvaringen werden nagebootst, waarbij Brandweer, Ambulance, Politie, KNRM, DSI, Rijkswaterstaat en Waterschappen nauw samenwerkten. Doel van de oefening is de samenwerking te versterken, plannen te testen en de veiligheid in de regio te waarborgen.

Goereese Portdagen verplaatst naar september

De Goereese Portdagen gaan dit jaar toch door. Het evenement, dat eerder werd afgelast vanwege de NAVO-top in Den Haag, is verplaatst naar het weekend van 18 september 2025. De politie gaf aanvankelijk een negatief advies voor juni vanwege een tekort aan agenten rond de internationale top.

Door Internetredactie Omroep Archipel