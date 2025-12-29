Dijkwacht Tea Both vindt het niet alleen belangrijk, maar ook gezellig werk

De dijkwachten van Waterschap Hollandse Delta zijn vrijwilligers uit de regio. Bij extreem weer controleren zij de dijken en duinen. Statenlid Tea Both, die landbouw, natuur, water en energie in haar portefeuille heeft, is al enige tijd actief als dijkwacht. Zij was eerder wethouder op Goeree-Overflakkee.

Door Ron Broekhart

Hoog water

Dijkwachten zorgen ervoor dat de Zuid-Hollandse Eilanden ook in barre omstandigheden veilig en leefbaar blijven. Pas wanneer het water in de grote rivieren of vanuit zee uitzonderlijk hoog staat, wordt opgeschaald naar actieve dijkbewaking. Met haar kennis van het landschap en oog voor detail helpt Both mee om de waterveiligheid in de regio te bewaken. “Ik denk dat ik in 2010 begonnen ben,” vertelt CDA’er Tea Both. “Ik ben een paar jaar gestopt, maar sinds twee jaar weer actief. Het is belangrijk werk, maar ook erg gezellig. Dijkwachten worden opgeroepen wanneer er sprake is van hoogwater of harde wind en de dijken extra gecontroleerd moeten worden. Het kan voorkomen dat het water tegen de dijk slaat en er onder de dijk een spoor ontstaat. Dat noemen we piping. Dat brengt de stevigheid van de dijk in gevaar. Daar moet je scherp op letten.”

Centralist

De uit Dirksland afkomstige Both was jarenlang verantwoordelijk voor het dijkvak Middelharnis. De uitrusting tijdens een controle is eenvoudig maar doeltreffend: een zaklamp, een peilstok, een helm – voor dijken met bomen – en een portofoon. “Met die portofoon maken we verbinding met de centralist,” legt Both uit. “Dat is iemand van het Waterschap die op de post zit en onze meldingen ontvangt. Dat zijn de middelen die je als dijkwacht tot je beschikking hebt.”

Op Goeree-Overflakkee bestaat de groep dijkwachten uit ongeveer veertig vrijwilligers. Voornamelijk mannen, al zijn er enkele vrouwen actief. Volgens Both zijn dat er nog altijd te weinig. Daarom roept ze geïnteresseerden op om zich te melden via www.dijkbewaking@wshd.nl bij Waterschap Hollandse Delta. Voor een interne opleiding wordt gezorgd.

