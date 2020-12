Brandweer rukt uit voor brand in windmolen

De brandweer is maandagmiddag 30 november 2020 uitgerukt voor een brand in een windmolen tussen Middelharnis en Stad aan ’t Haringvliet. Volgens een woordvoerder van Vattenfall, de eigenaar van het park, is er brand ontstaan in een omvormer.

De omvormer staat onder in de windturbine. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk en zal worden onderzocht. Er zijn geen gewonden gevallen. De windturbine stond in een zogenaamde testmodus. In deze fase wordt bekeken of alle apparatuur goed functioneert en of de molen gereed is om in bedrijf te gaan. Dat laatste is dus nog even niet het geval.