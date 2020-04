Brandweer rukt uit voor brand Sommelsdijk

In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 april 2020 kwam er bij de meldkamer een melding binnen van een gebouwbrand aan de Sint Joris Doelstraat in Sommelsdijk. Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek de brand zich niet in maar tegen een gebouw te bevinden. Namelijk in een container.

Brandweerlieden hadden de brand snel onder controle. Bij de brand was veel rook vrijgekomen, daarom is bij twee omliggende huizen aangebeld om metingen te verrichten. Een bewoner van een woning waarvan ramen openstonden deed open. De meting gaf aan dat de bewoners verder konden genieten van hun nachtrust.