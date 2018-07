Brandweer rukt uit voor duinbrand bij Goedereede

Op zondagavond 15 juli 2018 is er brand uitgebroken in de duinen bij Goedereede. Door de droogte die al een paar weken aanhoudt is de natuur erg droog en kan de brand zich snel uitbreiden. De meldkamer van de brandweer riep daarom meerdere voertuigen ter plaatse om adequaat de brand te bestrijden, en met succes. Drie kinderen ontdekten de brand, mede door hun oplettendheid is erger voorkomen. Tweeten Previous Next

