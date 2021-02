Brandweer rukt uit voor persoon te water nabij Dirksland

Op vrijdagmorgen 26 februari 2021 zijn hulpdiensten uitgerukt naar de Oost Havendijk in de polder nabij Dirksland. Een bestuurder van een scootmobiel was met zijn voertuig in de berm terechtgekomen. Hij viel van zijn scootmobiel en kwam op het talud van de dijk terecht.

Ambulancepersoneel heeft zich over het slachtoffer ontfermd. Brandweerlieden hebben de man de dijk op geholpen.