Brandweer rukt uit voor schoorsteenbrand in Sommelsdijk

De zaterdagavond van de bewoners van een woning aan de Koolmees in Sommelsdijk liep helaas anders dan ze gepland hadden. Een schoorsteenbrand gooide roet in het eten. De brandweer werd hiervoor zaterdag 20 januari 2018 omstreeks 17:35 uur opgeroepen. Hoewel aan de buitenkant weinig te zien was zorgde de schoorsteenbrand voor flink wat schade. Een hoogwerker van de brandweer kwam ter plaatse om goed bij de schoorsteen te kunnen komen. Tweeten Previous Next

