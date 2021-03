Brandweer rukt uit voor schoorsteenbrand Nieuwe-Tonge

De brandweer van Nieuwe-Tonge is vrijdagmiddag 5 maart 2021 uitgerukt naar de Frank van Borselenstraat. Er was omstreeks 14:45 uur een melding binnen gekomen van een brandgerucht. Al snel bleek dat er brand was in een schoorsteen van een eengezinswoning.

Brandweerliederen zijn met behulp van de hoogwerker naar boven gegaan. Daar hebben ze de schoorsteen verwijderd. Door de adequate inzet is erger voorkomen.