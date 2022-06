Brandweer rukt uit voor schuurbrand in Oude-Tonge

De brandweer is in de nacht van maandag 30 op dinsdag 31 mei 2022 wederom uitgerukt naar de Oostendesedijk in de polder bij Oude-Tonge. Een paar weken eerder stond daar een leegstaand woonhuis van een boerderij in brand. Nu stond de schuur in brand. Toen de melding bij de meldkamer binnenkwam stond de schuur waarschijnlijk al een tijd te branden.

Naast het woonhuis is nu ook de schuur door de vlammenzee volledig verwoest. Er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand.