Brandweer schiet te hulp bij onwelwording op zeiljacht

De ambulance en brandweer zijn zaterdagmorgen 29 januari 2022 naar Herkingen gegaan voor een onwelwording. Een man was onwel geworden in zijn zeiljacht die lag afgemeerd in de haven van Watersport Vereniging Herkingen. Omdat de man niet op eigen kracht uit de boot kon komen werd de hulp ingeroepen van de brandweer.

Brandweerlieden hielpen de man uit de boot de steiger op waar een brancard klaarstond. Het slachtoffer is voor onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis.