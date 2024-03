Brandweer snel ter plaatse bij brand in Ouddorp

Op zaterdag 9 maart 2024 iets na 18:00 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in een woonhuis aan de Spreeuwenstein in Ouddorp. De brand was ontstaan in de keuken van het huis. Gelukkig wist de brandweer het vuur snel te doven.

Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Er hing een aanzienlijke hoeveelheid rook in de woning. Om de rook te verdrijven heeft de brandweer de woning geventileerd.



Door Internetredactie Omroep Archipel