Brandweer treft gevallen bewoner aan na alarm van rookmelder

Op maandagmiddag 15 april 2024 zijn omstreeks 12:55 uur verschillende hulpdiensten opgeroepen naar de Prinses Marijkestraat in Middelharnis vanwege een afgaande rookmelder in een woning.

Bij aankomst van de brandweer werd duidelijk dat de bewoner van de woning niet opendeed, waardoor de deur ingeslagen moest worden. Met behulp van ademlucht betrad de brandweer de woning waar zij een pannetje op het vuur aantroffen, evenals de bewoner die gevallen was. Een ambulance werd ter plaatse gevraagd. De bewoner werd door de brandweer uit de woning geholpen en aan het ambulancepersoneel overgedragen. De bewoner is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.



Door Internetredactie Omroep Archipel