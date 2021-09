Brandweer uitgerukt naar middelbrand in Herkingen

De brandweer is woensdag 8 september 2021 omstreeks 09:45 uur uitgerukt naar de Peuterdijk in Herkingen voor een middelbrand. Op de meldkamer kwamen meerdere telefoontjes binnen van een gebouwbrand. Ter plaatse gekomen bleek een schuur in brand te staan, dicht bij een woning. De brandweer nam geen risico en schaalde al snel op naar middelbrand.

Terwijl de brandweer onderweg was probeerden verschillende mensen met tuinslangen het dak van de nabijgelegen woning nat te houden om overslaan van de brand te voorkomen. Gearriveerde brandweerlieden namen de klus over en hadden de brand snel onder controle.