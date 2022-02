Brandweer voorkomt brandoverslag naar schuur in Oude-Tonge

In Oude-Tonge is de brandweer woensdagavond 2 februari 2022 druk geweest met het bestrijden van brand in een 20FT container. De container die tot de rand toe vol zat met afval stond zeer dicht tegen de gevel van een schuur waardoor de brand dreigde over te slaan.

Met behulp van een haakarmvoertuig is de container op een veilige afstand van de gevel gezet waarna de brand is geblust. Voor de bluswerkzaamheden is hulp ingeschakeld van de hoogwerker van de brandweer uit Zierikzee.