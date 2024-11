Brandweer voorkomt erger bij palletbrand in Sommelsdijk

In de nacht van zondag 17 op maandag 18 november 2024 brak een brand uit in een grote stapel pallets aan de Klaver in Sommelsdijk, dichtbij enkele woningen. Door het snelle optreden van de brandweer kon worden voorkomen dat de brand zich uitbreidde en schade aan omliggende huizen veroorzaakte.

Brandweereenheden waren snel ter plaatse en wisten het vuur onder controle te krijgen voordat het een gevaar kon vormen voor de woningen in de buurt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en wordt onderzocht. Er zijn geen gewonden gemeld en de schade bleef beperkt tot de stapel pallets.



Door Internetredactie Omroep Archipel