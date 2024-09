Brandweer voorkomt uitbreiding bij houtopslagbrand

In de nacht van zondag 1 op maandag 2 september 2024 is de brandweer gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Achterweg in Sommelsdijk. Bij aankomst bleek een houtopslag in brand te staan.

Vanwege de noodzaak voor extra bluswater werd ook een tankwagen ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen loods, waarmee grotere schade werd voorkomen.



Door Internetredactie Omroep Archipel