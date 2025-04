Brandweer waarschuwt: wasdroger grootste oorzaak van woningbranden

De brandweer slaat opnieuw alarm over de gevaren van wasdrogers in huis. Van alle elektrische apparaten die brand kunnen veroorzaken, staat de wasdroger met stip op de eerste plaats. De reden? Een combinatie van hete lucht en opgehoopt stof zorgt voor een gevaarlijke situatie die in veel huishoudens onderschat wordt.

Volgens de brandweer ontstaat een aanzienlijk deel van de woningbranden door slecht onderhoud van wasdrogers. Stofdeeltjes die zich ophopen in filters, de condensor of de luchtafvoerslang kunnen vlam vatten door de hitte die tijdens het droogproces vrijkomt.

Om de kans op brand tot een minimum te beperken, is regelmatig onderhoud essentieel. De brandweer geeft hiervoor de volgende adviezen:

Maak na elk gebruik de filters schoon. Hiermee wordt oververhitting voorkomen en blijft de luchtstroom optimaal.

Reinig de luchtafvoerslang minstens één keer per jaar. Een verstopte slang leidt tot ophoping van warmte en verhoogt het risico op brand.

Laat de droger alleen draaien als u thuis bent. Mocht er iets misgaan, dan kunt u snel ingrijpen.

Bij condensdrogers is extra aandacht nodig. Reinig ook het filter van de condensor én de condensor zelf regelmatig.

"Veel mensen realiseren zich niet dat stof in een droger letterlijk een brandhaard kan vormen," zegt een woordvoerder van de brandweer. “Een klein beetje onderhoud kan een groot verschil maken voor de veiligheid in huis.”

De brandweer adviseert verder om geen wasdroger te gebruiken met beschadigde onderdelen of bij twijfel over de werking. Let ook op terugroepacties van fabrikanten. Er zijn in het verleden meerdere modellen teruggeroepen vanwege brandgevaarlijke defecten.

Meer informatie over veilig gebruik van elektrische apparaten en onderhoudstips is te vinden op de officiële website van de brandweer: brandweer.nl. Zoek daar op elektrischeapparaten.

Door Internetredactie Omroep Archipel