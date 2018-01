Brandweerman Frans Ohmstede uit Herkingen onderscheiden

Op zaterdagmiddag 13 januari 2018 werd de heer Frans Ohmstede benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg zijn hun onderscheiding uitgereikt door locoburgemeester Peter Feller van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Frans Ohmstede verlaat na 20 jaar de vrijwillige brandweer. Hij trad in 1997 in dienst en heeft de benodigde papieren gehaald om de brandweertaken te kunnen uitvoeren. De heer Ohmstede was brandweerman, hulpverlener en chauffeur van de blusgroep Herkingen. Ook was hij lid van het CBRNe-peloton (Chemisch, Biologisch Radiologisch en Nucleair). In dit peloton oefenen de civiele veiligheidspartners en militairen multidisciplinair. Doel hiervan is om in Nederland goed voorbereid te zijn op CBRN-incidenten, -rampen en -aanslagen.

Door zijn lange staat van dienst betekende hij veel voor de bevolking van Herkingen, maar zeker ook daarbuiten bij de inzet om assistentie elders in de regio.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de brandweer in Herkingen werd hij verrast door locoburgemeester Peter Feller, die hem de Koninklijke onderscheiding overhandigde.