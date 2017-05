Brandweermannen Jan Mackloet en Ab Tieleman koninklijk onderscheiden

Op vrijdagavond 12 mei 2017 zijn de heren Jan Mackloet en Ab Tieleman benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De twee bandweermannen van de blusgroep Stad aan 't Haringvliet en Oude-Tonge kregen hun onderscheiding uitgereikt door locoburgemeester Frans Tollenaar van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Jan Mackloet verlaat na 37 jaar de vrijwillige brandweer. Hij trad in 1980 in dienst en heeft de benodigde papieren gehaald om zijn taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Jan is het boegbeeld van de blusgroep Stad aan 't Haringvliet. Hij zorgde voor "zijn" mannen zoals het een leider betaamt. De declaraties waren altijd in orde, de kazerne en het voertuig zijn altijd op orde gehouden. Met oud en nieuw was het geen vraag of hij in het dorp was of niet. Omdat hij in Middelharnis werkt is hij ook lange tijd tijdens kantooruren beschikbaar geweest voor de blusgroep Middelharnis en later de Olympiakazerne. Kortom, een brandweerman in hart en nieren met hart voor de zaak.

Ab Tieleman heeft zich ruim 43 jaar ingezet voor de vrijwillige brandweer en ook hij heeft de benodigde certificaten gehaald en trainingen gevolgd. 43 jaar heeft hij bij nacht en ontij alles losgelaten als hij gealarmeerd werd om zo snel mogelijk zijn werk bij de brandweer te gaan doen. Door zijn lange staat van dienst is hij een voorbeeld geweest voor vele jonge brandweermensen welke momenteel lid zijn van blusploeg Oude-Tonge. Ook is hij vele jaren leider van de jeugdbrandweer van Oude-Tonge geweest, waar hij met veel overgave de jeugd de brandweerkneepjes bijbracht. De donderdagavond, oefenavond van de blusploeg, stond altijd ingepland voor de brandweer en hij heeft menig keer zijn kennis en kunde gebruikt om het oefenen leuk en leerzaam te maken in de vorm van het uitzetten van een oefening.

Door hun lange staat van dienst hebben zij veel kunnen betekenen voor de bevolking van Stad aan 't Haringvliet en Oude-Tonge maar zeker ook ver daarbuiten als ze werden ingezet om assistentie elders in de regio te gaan verlenen.