Brandweerwagen Den Bommel in brand

Het blusvoertuig van de dagdienst van Den Bommel is dinsdag 27 augustus 2019 getroffen door brand. Hierbij is de cabine van het voertuig uitgebrand.

De dagdienstploeg was al aanwezig en hoorde plots geluid in de garage. Deze stond inmiddels vol rook. Hierop heeft de ploeg de brand geblust met het blusvoertuig van de vrijwillige ploeg van Den Bommel.



De brand heeft ook gezorgd voor rook- en roetschade aan de kazerne. De gevolgen hiervan worden in kaart gebracht. Inmiddels is vastgesteld dat de brand in ieder geval door technische oorzaak is ontstaan.