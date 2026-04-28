Radijsteler uit Oude-Tonge in tv-programma BinnensteBuiten





Op woensdag 29 april 2026 besteedt televisieprogramma BinnensteBuiten aandacht aan radijsteler Ad Coolbergen uit Oude-Tonge. Chef-kok van het programma, Leon Mazairac, gaat langs om kennis te maken met het bedrijf en te koken met de radijs.

Voor het bedrijf is het niet de eerste media-aandacht. Zo was de bekende tv-kok Hugo Kennis al eerder op bezoek om meer te weten te komen over de radijs. BinnensteBuiten benaderde hen om mee te doen aan het programma, vertelt Maureen Coolbergen. “De opname is gestart in de kas en later is ook in de verpakkingsruimte gefilmd. Aan het einde heeft Leon voor ons gekookt in de kassen met onze radijs. Een familie-etentje met drie generaties: kinderen, ouders en grootouder.”

Ondanks dat het dus niet de eerste keer was dat er een opname plaatsvond, is het toch elke weer een beetje anders. “Ze zijn nu bijna een hele dag op het bedrijf geweest. Het kost dus best wat tijd. Maar we vinden het leuk om te laten zien waar wij elke dag met passie aan werken.”

In 14 hectare kassen wordt jaarrond radijs geteeld in Oude-Tonge. Afhankelijk van het seizoen worden er gemiddeld 200 tot 350 zaadjes per vierkante meter gezaaid. In de zomer groeit een radijsje in slechts drie weken uit tot een volwaardige knol, terwijl het in de winter tot wel twaalf weken kan duren.

Het programma BinnensteBuiten wordt op woensdag 29 april uitgezonden op NPO 2 vanaf 19:10 uur.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel