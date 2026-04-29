Waterschap begint vroeg met extra onderhoud aan sloten





Het waterschap Hollandse Delta is eind april 2026 begonnen met extra onderhoud aan sloten waar de waterdoorstroming slecht is. Het gaat om werkzaamheden in sloten langs landbouwgrond en natuurgebieden, waarbij wordt gemaaid om te zorgen voor voldoende afvoer en aanvoer van water in de komende periode.

Volgens het waterschap is het onderhoud nodig zodat er in droge periodes voldoende water beschikbaar blijft voor het beregenen van akkers, terwijl bij hevige regen het water goed kan worden afgevoerd. Ook moet het werk bijdragen aan een betere waterhuishouding voor de natuur.

Voor het onderhoud worden machines ingezet die langs de sloten rijden. Het waterschap vraagt grondeigenaren om een strook langs het water vrij te houden, zodat het werk veilig kan worden uitgevoerd. Ook wordt gevraagd om obstakels zoals pompen, buizen en slangen te verwijderen of duidelijk te markeren als die niet kunnen worden weggehaald, bijvoorbeeld een steiger.

Begin augustus volgt een grootschalige onderhoudsronde waarbij alle sloten in het gebied worden meegenomen.

Door Internetredactie Omroep Archipel