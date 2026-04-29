 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Waterschap begint vroeg met extra onderhoud aan sloten

Woensdag 29 april 2026

Het waterschap Hollandse Delta is eind april 2026 begonnen met extra onderhoud aan sloten waar de waterdoorstroming slecht is. Het gaat om werkzaamheden in sloten langs landbouwgrond en natuurgebieden, waarbij wordt gemaaid om te zorgen voor voldoende afvoer en aanvoer van water in de komende periode.

Volgens het waterschap is het onderhoud nodig zodat er in droge periodes voldoende water beschikbaar blijft voor het beregenen van akkers, terwijl bij hevige regen het water goed kan worden afgevoerd. Ook moet het werk bijdragen aan een betere waterhuishouding voor de natuur.

Voor het onderhoud worden machines ingezet die langs de sloten rijden. Het waterschap vraagt grondeigenaren om een strook langs het water vrij te houden, zodat het werk veilig kan worden uitgevoerd. Ook wordt gevraagd om obstakels zoals pompen, buizen en slangen te verwijderen of duidelijk te markeren als die niet kunnen worden weggehaald, bijvoorbeeld een steiger.

Begin augustus volgt een grootschalige onderhoudsronde waarbij alle sloten in het gebied worden meegenomen.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel

