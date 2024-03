Broedsucces in natuurgebied Plaat van Oude-Tonge

De strandplevier voelt zich helemaal thuis op de Plaat van Oude-Tonge, zo meldt Rijkswaterstaat. In 2023 zijn er 11 nestjes ontdekt op de plaat, en deze zijn nu voor het eerst succesvol uitgekomen.

"Dat is op een totaal van 200 broedparen in heel Nederland een mooi aantal voor deze zeldzame soort, een mooi succes", meldt Anja van Ast van Rijkswaterstaat. "De strandplevier is een bedreigde vogelsoort en deelt graag zijn thuis met andere vogelsoorten op de Plaat van Oude Tonge." Medewerkers van Rijkswaterstaat en Nationaal Park Oosterschelde hebben hard gewerkt aan het handhaven van de rust op de plaat.

Om verstoring te voorkomen in dit kwetsbare natuurgebied, is de Plaat van Oude Tonge nu afgesloten op de Grevelingendam. Dit is duidelijk aangegeven met borden en paaltjes. "Voor vogels, zoals de strandplevier, is de Plaat van Oude Tonge een belangrijke broedplaats en rustplaats bij hoogwater", voegt Wilco Jacobusse van Nationaal Park Oosterschelde toe. "Ook vinden zij hier voedsel. Als ze worden verstoord, blijven de vogels weg en broeden ze niet uit."

Dit gebied is beschermd en mag niet worden betreden. Ondanks dit verbod betreden nog steeds veel mensen de plaat om te vissen, schelpen te rapen en te kitesurfen. De borden helpen bezoekers zich ervan bewust te zijn dat het een kwetsbaar gebied betreft.



Door Internetredactie Omroep Archipel