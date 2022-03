Bromfietsbestuurder gewond bij ongeval Nieuwe-Tonge

Op de Langeweg nabij Nieuwe-Tonge zijn vrijdagmiddag 11 maart 2022 een auto en een brommer met elkaar in aanraking gekomen. De politie en ambulance werden hiervoor omstreeks 16:00 uur opgeroepen. Later werd ook de traumaheli ter plaatse gevraagd.

De bestuurder van de brommer raakte volgens een politiewoordvoerder ernstig gewond en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Rotterdam. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het ongeval.