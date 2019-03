Brommerrijder zwaargewond bij ongeval in Ouddorp

Een 25-jarige man uit Ouddorp is vrijdagavond 15 maart 2019 rond 22:00 uur zwaargewond geraakt. Het slachtoffer botste op het Smalle Einde in Ouddorp met zijn brommer tegen een tegemoetkomende auto. Een ambulance, een traumahelikopter en diverse politie-eenheden kwamen met spoed ter plaatse voor hulp. Het slachtoffer is zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer werd ter plaatse geroepen om het wegdek te reinigen. Om de precieze toedracht van het ongeval te achterhalen heeft de Verkeersongevallen Analyse (VOA) van de politie een onderzoek ingesteld. Het Smalle Einde is enige tijd afgesloten geweest voor alle verkeer. Tweeten Previous Next

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Man slaat ruit in en slaat groot alarm Op woensdagavond 13 maart 2019 is een man met zijn auto in de sloot gereden op de Mariadijk in Ooltgensplaat. Na het ongeval verliet de man zijn voertuig en liep naar Paviljoen Sluishaven...

Voorbijgangers treffen gewonde bestuurder aan Op woensdagavond 13 maart 2019 is door voorbijgangers een auto aangetroffen die tegen een boom tot stilstand was gekomen. Ze troffen de gewonde bestuurder achter het stuur aan en belden...

Auto van de dijk tussen Dirksland en Herkingen Maandagavond 11 maart 2019 omstreeks 20:30 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval aan de Westdijk tussen Dirksland en Herkingen. Een automobilist was met zijn auto naast de...

Annelieke Bakelaar laat zeehondje Riff weer vrij in open zee De RGO vmbo Middelharnis adopteert elk jaar een aangespoeld zeehondje bij A Seal Stellendam. Tijdens de Open Dag van de RGO vmbo mogen bezoekers een naam verzinnen voor dit zeehondje. Wie...

Hennepkwekerij in vakantiehuisje Ooltgensplaat Op dinsdag 5 maart 2019 is er in een woning op "Villapark De Ventjager" een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. Met de elektriciteit was buiten de meter om gerommeld...

Aanhoudingen in onderzoek naar brandstofdiefstal In een onderzoek naar meerdere brandstofdiefstallen heeft de politie twee mannen van 20 en 23 jaar uit Dirksland en Tholen aangehouden. De aanleiding voor het onderzoek waren meerdere...

Twee auto's in botsing op de Koningin Julianaweg Op de Koningin Julianaweg in Sommelsdijk heeft woensdagavond 6 maart 2019 een ongeval plaatsgevonden tussen twee personenauto’s. De twee voertuigen raakten elkaar aan de...

Boerenschuur in Sommelsdijk vol met gestolen spullen Maandag 4 maart 2019 heeft de politie naar aanleiding van een anonieme melding controle gedaan in een boerenschuur in Sommelsdijk. Tijdens deze controle werden diverse gestolen auto's en...

Bedenk een naam voor het vogelobservatorium bij het Haringvliet Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten zijn op zoek naar een aansprekende naam voor een heel bijzondere vogelkijkplek bij het Haringvliet. Dit is niet zomaar een vogelkijkhut, maar...

Duurzame ideeën gevraagd voor N59 Een duurzame N59 is een van de doelen waar verschillende overheden samen aan werken. Om dit te bereiken zijn zij op zoek naar ideeën voor duurzame innovaties en maatregelen voor de weg...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!



Terug naar homepagina