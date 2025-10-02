Brommobiel populairst in gemeente Goeree-Overflakkee

Uit een landelijk onderzoek van MicroMobiel onder 1.250 Nederlanders blijkt dat de brommobiel in Zuid-Holland door ruim een kwart van de inwoners als een interessante optie wordt gezien. Binnen de provincie is de belangstelling het grootst in de gemeente Goeree-Overflakkee.

Een brommobiel is een compact voertuig dat vaak niet harder rijdt dan 45 kilometer per uur en dat zonder autorijbewijs bestuurd mag worden. Volgens het onderzoek overweegt bijna één op de tien inwoners van Zuid-Holland de aanschaf van een brommobiel. Daarnaast vindt een grotere groep het voertuig aantrekkelijk, mits de prijs gunstiger wordt.

Belangstelling

In de gemeente Goeree-Overflakkee is de belangstelling voor brommobielen het grootst. Op het eiland liggen voorzieningen soms wat verder uit elkaar, waardoor een brommobiel een praktisch vervoermiddel is voor dagelijks gebruik. De populariteit van de brommobiel is niet alleen op Goeree-Overflakkee groot, maar ook in gemeenten als Wassenaar, Rotterdam en Dordrecht. Volgens het micromobiliteitsplatform rijden er in Nederland inmiddels bijna 24.000 brommobielen rond, een stijging van 38 procent in vijf jaar tijd.

Jongeren

Het onderzoek laat zien dat jongeren de brommobiel vooral gebruiken als aanvulling op de fiets of als tweede voertuig. Oudere gebruikers zien het vaker als vervanging van hun eerste of enige auto. Landelijk zegt één op de vijf ondervraagden de brommobiel interessant te vinden, waarvan ongeveer de helft er al een bezit of serieuze aankoopplannen heeft.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel