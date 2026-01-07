Sneeuwval heeft grote impact op dagelijks leven

De barre weersomstandigheden en hevige sneeuwval hebben het dagelijks leven op woensdag 7 januari 2026 flink ontregeld. Nadat eerder de middelbare scholen op het eiland al dichtbleven, hebben ook de openbare basisscholen van SOPOGO besloten niet open te gaan. Diverse christelijke basisscholen, zoals in Dirksland, Nieuwe-Tonge en Stellendam, zijn ook dicht.

“In verband met de huidige sneeuwval en de vele collega’s die niet veilig op school kunnen komen, is er alsnog bovenschools besloten om alle Sopogo-scholen te sluiten”, staat te lezen op social media. Ook het taxivervoer voor speciaal onderwijs wordt niet uitgevoerd vandaag. De bussen van Transdev rijden in ieder geval tot 14:00 uur vanmiddag niet, daarna moeten reizigers rekening houden met flinke vertragingen. Om 12:00 uur wordt de situatie opnieuw beoordeeld.

De weekmarkt in Middelharnis gaat wel door, maar in een flink afgeslankte vorm. Alleen bakker ’t Stoepje, de kaasboer en de slager hebben het winterweer getrotseerd en zijn te vinden op het parkeerterrein van de Nieuwstraat. “Je vaste klanten komen en dat waarderen we sowieso met dit weer”, vertelt bakker Danny.

De rijscholen op het eiland hebben ook de hele week al last van de winterse omstandigheden. Wout van den Tol van de gelijknamige rijschool heeft maandag een uurtje gereden met een leerling, maar hield het daarna voor gezien. “Het was echt niet te doen. Ik heb diverse appjes van collega’s gehad dat ze wel waren begonnen, maar toch ook weer zijn gestopt.” Zijn auto heeft dan wel winterbanden, maar zelfs dan is het niet verstandig. “Ik heb het dinsdag weer een uurtje geprobeerd met een jongen die dicht tegen zijn examen aan zit, maar het was alleen maar zachtjes wat rondjes rijden. En voor nieuwelingen is het helemaal niets om dit in je eerste les te hebben.” Zijn enige rijexamen voor deze week stond gepland voor woensdagochtend, maar alle examens in Bergen op Zoom, waar de meeste autorijscholen van Goeree-Overflakkee heen gaan, werden dinsdagavond al geannuleerd.

Door Internetredactie Omroep Archipel