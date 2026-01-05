 Luister radio: Archipel bij nacht of kijk live TV

Dinsdagochtend geen bussen door aanhoudende gladheid

Foto

Vanwege aanhoudende gladheid rijden er dinsdagochtend 6 januari 2026 geen bussen op Goeree-Overflakkee. Dat meldt de vervoerder. Volgens de weersverwachting blijft het in de nacht van maandag 5 op dinsdag 6 januari vriezen, waardoor de rijomstandigheden gevaarlijk zijn.

De vervoerder hoopt de dienstregeling na 08:30 uur geleidelijk te kunnen hervatten, mits de situatie op de weg dat toelaat. Reizigers wordt geadviseerd de actuele reisinformatie in de gaten te houden.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.

Maandag 5 januari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
Wit begin van de dag eindigt in meerdere verkeersincidenten
Foto
Kat overleden na brand in woning
Foto
Aanrijding met slagboom op Haringvlietbrug zorgt voor lange files
Foto
Busverkeer op Goeree-Overflakkee in winterse omstandigheden
Foto
Verdien geld met oude kerstbomen
Foto
Nieuwjaarsduik Ouddorp trekt 500 deelnemers
Foto
Richard uit Stad is Nationaal Kampioen "Opa was trots geweest"
Foto
Diverse branden tijdens de jaarwisseling op Goeree-Overflakkee
Foto
Man beroofd van vuurwerk door tiener met vuurwapen
Foto
Onrustige avond in Middelharnis: politie voert charges uit