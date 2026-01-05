Dinsdagochtend geen bussen door aanhoudende gladheid

Vanwege aanhoudende gladheid rijden er dinsdagochtend 6 januari 2026 geen bussen op Goeree-Overflakkee. Dat meldt de vervoerder. Volgens de weersverwachting blijft het in de nacht van maandag 5 op dinsdag 6 januari vriezen, waardoor de rijomstandigheden gevaarlijk zijn.

De vervoerder hoopt de dienstregeling na 08:30 uur geleidelijk te kunnen hervatten, mits de situatie op de weg dat toelaat. Reizigers wordt geadviseerd de actuele reisinformatie in de gaten te houden.

Door Internetredactie Omroep Archipel