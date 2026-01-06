 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Nieuwjaarswensen voor 2026 centraal in speciale uitzending

Foto

Omroep Archipel heeft een speciale nieuwjaarsuitzending gemaakt waarin inwoners van Goeree-Overflakkee hun wensen voor 2026 delen. In de uitzending is ook de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman te zien.


Sinds dit jaar is er geen traditionele nieuwjaarsreceptie meer. Wel blijft de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester bestaan. In haar toespraak blikt Grootenboer-Dubbelman terug op het afgelopen jaar en kijkt zij vooruit naar de ontwikkelingen en uitdagingen voor 2026.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.

Dinsdag 6 januari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
Middelbare scholen dicht wegens winterse weersomstandigheden
Foto
Badbevalling mogelijk in kraamsuites van Verloskundig Centrum CuraVita
Foto
Gladheid leidt tot vertraging bij de inzameling van afval
Foto
Dinsdagochtend geen bussen door aanhoudende gladheid
Foto
Wit begin van de dag eindigt in meerdere verkeersincidenten
Foto
Kat overleden na brand in woning
Foto
Aanrijding met slagboom op Haringvlietbrug zorgt voor lange files
Foto
Busverkeer op Goeree-Overflakkee in winterse omstandigheden
Foto
Verdien geld met oude kerstbomen
Foto
Nieuwjaarsduik Ouddorp trekt 500 deelnemers