Nieuwjaarswensen voor 2026 centraal in speciale uitzending

Omroep Archipel heeft een speciale nieuwjaarsuitzending gemaakt waarin inwoners van Goeree-Overflakkee hun wensen voor 2026 delen. In de uitzending is ook de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman te zien.

Sinds dit jaar is er geen traditionele nieuwjaarsreceptie meer. Wel blijft de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester bestaan. In haar toespraak blikt Grootenboer-Dubbelman terug op het afgelopen jaar en kijkt zij vooruit naar de ontwikkelingen en uitdagingen voor 2026.

Door Internetredactie Omroep Archipel