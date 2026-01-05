Wit begin van de dag eindigt in meerdere verkeersincidenten

Inwoners van Goeree-Overflakkee zijn maandagochtend 5 januari 2026 wakker geworden in een witte wereld. Het levert mooie foto’s op en bezorgt kinderen sneeuwpret, maar voor automobilisten betekent het oponthoud en gevaarlijke rijomstandigheden.

Er zijn in de ochtend drie auto-ongelukken gemeld op het eiland. Rond 10:00 uur heeft er een ongeval plaatsgevonden op de N57 ter hoogte van Stellendam, nabij het Ted Jansenplein. Hiervoor werd een ambulance opgeroepen. Ook bij een ongeluk op de Wellestrijpsedijk in Herkingen is een ambulance gestuurd om hulp te verlenen. En op de Oudelandsedijk in de polder van Ooltgensplaat is een voertuig te water geraakt. Hiervoor is de hulp ingeschakeld van ambulance, politie en brandweer.

In Nieuwe-Tonge is 's avonds een auto van de weg geraakt aan de Sint Pietersweg. Ook hier werden meerdere hulpdiensten gealarmeerd. Voor zover bekend is er alleen sprake van materiële schade.

Door Internetredactie Omroep Archipel