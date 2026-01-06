Gladheid leidt tot vertraging bij de inzameling van afval

Door de gladheid kan de afvalinzameling op Goeree-Overflakkee deze week anders verlopen dan normaal. De regionale afvalverwerker RAD haalt waar mogelijk het afval op, maar de veiligheid van medewerkers en inwoners gaat voor. Daarom kan het zijn dat afval tot en met woensdag 7 januari 2026 later of helemaal niet wordt opgehaald. RAD beoordeelt dagelijks de staat van de wegen om te bepalen welke routes veilig genoeg zijn om te rijden.

Pmd-afval en oud papier en karton worden opgehaald waar het veilig kan. Gft-afval wordt deze week echter niet ingezameld; de volgende gft-inzameling vindt pas over twee weken plaats.

Inwoners kunnen actuele informatie volgen op de website van RAD, via social media of via meldingen in de RAD-app. De organisatie benadrukt dat de aanpassingen nodig zijn om de inzameling zo veilig mogelijk te houden.

Door Internetredactie Omroep Archipel