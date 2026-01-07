 Luister radio: Archipel bij nacht of kijk live TV

Ziekenhuis Dirksland schaalt zorg tijdelijk af

In verband met de extreme weersomstandigheden heeft het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland de zorg tijdelijk afgeschaald. In een verklaring op social media geeft het ziekenhuis aan dat begrepen wordt dat het vervelend is voor patiënten, maar dat de veiligheid altijd vooropstaat.

Alle fysieke ziekenhuisafspraken worden afgezegd, en waar het mogelijk is, worden poliklinische afspraken omgezet naar telefonische afspraken. Operaties gaan door in overleg met de patiënt waarbij wordt gekeken of het verantwoord is om naar het ziekenhuis te komen.

De acute zorg gaat wel door en de Spoedeisende Hulp is 24 uur per dag geopend.

Woensdag 7 januari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

