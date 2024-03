Brouwerij geopend in oude Cichoreifabriek Ceres in Ouddorp

Met een traditionele 'Anstich', het ceremonieel inslaan van de tapkraan in een biervat, is donderdag 7 maart 2024 de nieuwe brouwerij van Solaes in Ouddorp officieel geopend. De brouwerij en bijbehorend proeflokaal zijn gevestigd in een deel van de oude Cichoreifabriek Ceres.

Voorzitter Pau Heerschap van het Ouddorps Museum sprak over de historische waarde van het pand. Ook burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman vertelde blij te zijn dat het pand zo weer tot leven is gebracht. "Als gemeente en als persoon vind ik het belangrijk om oude panden weer een nieuwe functie te geven en zo de iconen van je geschiedenis behoudt en het verhaal daarbij kunt vertellen. Als je dan zo'n pand met deze functie ziet, is dat een mooi voorbeeld."

Solaes wordt deels gebrouwen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de brouwerij wordt zoveel mogelijk gewerkt met lokale producten van het eiland, vertelde brouwer Jan-Willem Kramer. Zo wordt er voor het eerst gewerkt met 100 procent Ouddorpse brouwgerst. Ook in het restaurant wordt met lokale toeleveranciers gewerkt.



Door Internetredactie Omroep Archipel