Brugklasleerlingen CSG Prins Maurits zetten zich in voor sponsorkindjes

Leerlingen uit klas 1 hebben zich op allerlei manieren ingezet voor de dertig sponsorkindjes van Woord & Daad die de CSG Prins Maurits rijk is. Per klas werd er een actie opgezet. Het totaal opgehaalde bedrag is maar liefst € 6.494,14. Klas H1A was overduidelijk de winnaar. Deze klas haalde € 1.256,36 op, dat is ruim € 46 per leerling. De klas kreeg een heerlijke taart als beloning.

Een greep uit de activiteiten die de leerlingen hebben gedaan: een ruilspel, statiegeldflessen en blikjes opgehaald, broodjes hamburger en wafels gebakken, afval geprikt, baantjes gezwommen in de Staver, heitje voor een karweitje, sponsorloop, snoeprollen verkocht, etc. Zelfs het haar van een docent werd geknipt, allemaal voor het goede doel.



Door Internetredactie Omroep Archipel