Brugklasleerlingen van de RGO presenteren werkstukken over de Watersnoodramp

Foto

Veertig leerlingen van de brugklas Up2Havo van het RGO College presenteerden in week 6 van 2026 in de raadzaal van het oude raadhuis in Middelharnis hun werkstukken over de Watersnoodramp van 1953. Tijdens deze afsluiting van hun projectweek lieten de leerlingen zien wat zij hadden gemaakt nadat zij in de voorafgaande week onder meer de massabegraafplaats in Oude-Tonge en het Streekmuseum hadden bezocht en ooggetuigen hadden gesproken over hun ervaringen tijdens de ramp. 

Het project was bedoeld om de leerlingen op een creatieve manier kennis te laten maken met lokale geschiedenis en erfgoed, en de presentatie werd beoordeeld door een onafhankelijke jury van beleidsambtenaren cultuur en erfgoed van de gemeente Goeree-Overflakkee.

De leerlingen lieten een breed scala aan werkstukken zien, waaronder gedichten, collages, podcasts en korte films. Tijdens het project kwamen ook bijzondere verhalen voorbij zoals dat van een militair die tragisch om het leven kwam na een helikopterongeluk. De jury complimenteerde de leerlingen met hun creatieve presentatie en de zorgvuldige verwerking van historische gebeurtenissen.

Woensdag 18 februari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

