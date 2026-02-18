 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

RTM Ouddorp staat stil bij laatste tramrit in 1966

Foto

Op zaterdag 14 februari 2026 was het precies 60 jaar geleden dat de allerlaatste tram van de toenmalige Rotterdamsche Tramweg Maatschappij tussen Spijkenisse en Hellevoetsluis reed. Het RTM-museum in Ouddorp stond hierbij stil door een herdenkingsrit van 10 kilometer te organiseren met hetzelfde materiaal dat toen werd ingezet.


Laurens Pit, voorzitter van Stichting RTM vertelt dat de laatste tramrit het einde betekende voor het bedrijf dat meer dan 60 jaar lang 230 kilometer tramweg beheerde op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Dorpen en steden werden hierdoor met elkaar verbonden en volgens de voorzitter zijn de eilanden hierdoor tot ontwikkeling gekomen.

Nadat het bedrijf stopte, is de RTM verdergegaan als een museum. Een aparte stichting heeft via een geldinzameling het nog bestaande stoomtrammaterieel kunnen kopen. "Wij begonnen in de haven van Hellevoetsluis, het eindpunt van de oude tramlijn Rotterdam-Hellevoetsluis waar nog wat sporen lagen. Daar zijn we gewoon in de buitenlucht begonnen met het oude materieel te restaureren. In weer en wind, onder erbarmelijke omstandigheden, want we hadden niets overdekts, maakten we daar een klein begin met het RTM-museum", blikt de voorzitter terug. 

Verhuizing naar Ouddorp
Geleidelijk aan is er uitgebreid, tot dit op een gegeven moment niet meer mogelijk was in Hellevoetsluis. Na een gesprek met de toenmalige gemeente Goedereede is er eind jaren tachtig van de vorige eeuw gestart met het museum op Goeree-Overflakkee. Tijdens de viering kijkt de stichting ook vooruit naar de toekomst. Het museum wil blijven bestaan in de huidige vorm, met misschien wat uitbreidingen. "Er is gesproken over verlenging, maar dat doen we niet. 10 kilometer is precies goed. Maar om dat materieel, wat honderd jaar oud is, te blijven onderhouden en te laten voldoen aan alle veiligheidsnormen die daarvoor gelden, is veel onderhoud en aandacht vereist om het in goede staat te houden." 

Het museum heeft inmiddels 22.000 bezoekers per jaar en draait hierbij volledig op vrijwilligers. Zij rijden met de trams en onderhouden het materieel. "En om dat de komende zestig jaar gaande te houden, hebben we alle handjes hard nodig", besluit Laurens Pit.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Woensdag 18 februari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
“Als je ervan weet, kun je niet niets doen”: Flakkees stel strijdt tegen uitbuiting vrouwen
Foto
Middelharnis hofleverancier, Melissant het minst vertegenwoordigd bij verkiezingen
Foto
Brugklasleerlingen van de RGO presenteren werkstukken over de Watersnoodramp
Foto
Auto raakt van weg, bestuurder en baby naar ziekenhuis
Foto
RGO-leerling Nikki van Kampen wint Europese vertaalwedstrijd
Foto
Leerlingen van CSG Prins Maurits discussiëren in het provinciehuis over vrijheid
Foto
Goud, geweld en de galg op de Kotestee in Ouddorp
Foto
Sissy (83) staat ondanks ontslag, vervroegd pensioen en corona al 63 jaar voor de klas
Foto
Waterschap maakt miljoenen vrij voor verbetering gemaal Koert en nieuwe werven
Foto
Traumahelikopter ingezet bij incident op industrieterrein