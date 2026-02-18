RTM Ouddorp staat stil bij laatste tramrit in 1966

Op zaterdag 14 februari 2026 was het precies 60 jaar geleden dat de allerlaatste tram van de toenmalige Rotterdamsche Tramweg Maatschappij tussen Spijkenisse en Hellevoetsluis reed. Het RTM-museum in Ouddorp stond hierbij stil door een herdenkingsrit van 10 kilometer te organiseren met hetzelfde materiaal dat toen werd ingezet.

Laurens Pit, voorzitter van Stichting RTM vertelt dat de laatste tramrit het einde betekende voor het bedrijf dat meer dan 60 jaar lang 230 kilometer tramweg beheerde op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Dorpen en steden werden hierdoor met elkaar verbonden en volgens de voorzitter zijn de eilanden hierdoor tot ontwikkeling gekomen.

Nadat het bedrijf stopte, is de RTM verdergegaan als een museum. Een aparte stichting heeft via een geldinzameling het nog bestaande stoomtrammaterieel kunnen kopen. "Wij begonnen in de haven van Hellevoetsluis, het eindpunt van de oude tramlijn Rotterdam-Hellevoetsluis waar nog wat sporen lagen. Daar zijn we gewoon in de buitenlucht begonnen met het oude materieel te restaureren. In weer en wind, onder erbarmelijke omstandigheden, want we hadden niets overdekts, maakten we daar een klein begin met het RTM-museum", blikt de voorzitter terug.

Verhuizing naar Ouddorp

Geleidelijk aan is er uitgebreid, tot dit op een gegeven moment niet meer mogelijk was in Hellevoetsluis. Na een gesprek met de toenmalige gemeente Goedereede is er eind jaren tachtig van de vorige eeuw gestart met het museum op Goeree-Overflakkee. Tijdens de viering kijkt de stichting ook vooruit naar de toekomst. Het museum wil blijven bestaan in de huidige vorm, met misschien wat uitbreidingen. "Er is gesproken over verlenging, maar dat doen we niet. 10 kilometer is precies goed. Maar om dat materieel, wat honderd jaar oud is, te blijven onderhouden en te laten voldoen aan alle veiligheidsnormen die daarvoor gelden, is veel onderhoud en aandacht vereist om het in goede staat te houden."

Het museum heeft inmiddels 22.000 bezoekers per jaar en draait hierbij volledig op vrijwilligers. Zij rijden met de trams en onderhouden het materieel. "En om dat de komende zestig jaar gaande te houden, hebben we alle handjes hard nodig", besluit Laurens Pit.

Door Internetredactie Omroep Archipel