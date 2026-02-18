Middelharnis hofleverancier, Melissant het minst vertegenwoordigd bij verkiezingen

Op woensdag 18 maart 2026 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden in Nederland. Op Goeree-Overflakkee doen negen partijen mee en staan er in totaal 237 inwoners op de kieslijsten. Nieuwkomer 50PLUS heeft de minste namen, namelijk vijf. De meeste keuze is er bij Trots op Goeree-Overflakkee met 44 verschillende kandidaten.

Een nieuwe politieke partij mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten. Deze regel geldt ook voor een partij die in de huidige gemeenteraad maximaal 15 zetels heeft. Pas als een partij meer dan 16 zetels heeft, mag er worden uitgebreid en mogen er maar liefst 80 kandidaten op de lijst worden gezet.

De enige partij op Goeree-Overflakkee met een naam uit elke kern is Trots op Goeree-Overflakkee. De SGP en het CDA volgen daarop met kandidaten uit 13 van de 14 dorpen. Bij de zeven partijen met meer dan twintig namen op de lijst, is GAAN het minst verspreid over het eiland. Deze partij mist kandidaten uit 6 dorpen.

Het dorp dat het minst vertegenwoordigd is bij de verschillende partijen is Melissant met vijf kandidaten. Daarmee doet het dorp met de minste inwoners van het eiland, Achthuizen, het met 8 vertegenwoordigers een stuk beter. Het grootste dorp, Middelharnis, is met 46 verschillende namen veruit het meest vertegenwoordigd op de lijsten. Dit aantal komt vooral door 10 namen bij GAAN en 14 bij TOG.

Door Internetredactie Omroep Archipel