#Buitengewoonschoon actie stimuleert afval mee te nemen

Op woensdag 16 augustus 2023 stond de strandopgang bij strandpaviljoen Brouw in het teken van #buitengewoonschoon. Hiermee werden strandgangers opgeroepen om bewust met afval om te gaan. Zij kregen een gratis herbruikbare tas mee om hun afval in te verzamelen.

“De kern van de campagne #buitengewoonschoon: de rommel die je zelf maakt, ruim je ook zelf op. Dat is toch heel normaal? Door deze actie creëren we bewustzijn voor het belang van een schone leefomgeving en laten we zien hoe een kleine inspanning een grote impact kan hebben op het behoud van ons prachtige eiland”, zegt wethouder Henk van Putten.

Afvalhelden op het strand

De zomerse stranddagen zijn een ware favoriet onder zowel plaatselijke inwoners als bezoekers, maar vaak zien we dat overvolle prullenbakken en achtergelaten afval het mooie beeld verstoren. Huib Klink, opzichter van district west, zet zich iedere zomer samen met zijn collega’s in om het strand schoon te houden. “Gedurende de zomermaanden hanteren we ploegendiensten. We zijn actief van 6 tot 11 uur in de ochtend en van 18 tot 22 uur in de avond. Je komt de gekste dingen tegen, van BBQ sets tot parasols, je kunt het zo gek niet bedenken. Alles wat we tegenkomen, wordt opgeruimd." Voor Huib en zijn collega’s is het niet meer dan normaal om andermans afval op te rapen, voor ons zijn het echte helden waar we er nooit genoeg van hebben.

Mensen reageerde al enthousiast op de actie. “Ik woon zelf op Scheveningen. We komen speciaal naar dit eiland vanwege de mooie, uitgestrekte stranden. Goed om het met elkaar schoon te houden!” Niet alleen de gemeente zet zich in voor schone stranden, maar ook veel vrijwilligers (waaronder de mensen van Stichting Schoon Goeree-Overflakkee) spannen zich in voor een schone omgeving. In de ideale toekomst zouden deze mensen steeds minder werk hebben, aangezien iedereen vanzelfsprekend zijn eigen rommel opruimt.

Sluit je aan bij de afvalhelden

Om het eiland #buitengewoonschoon te houden is jouw hulp nodig. Dit kun je op twee manieren doen. Vraag een gratis afvalprikker en vuilniszakken aan via de link www.buitengewoonschoon.nu en ga zelf aan de slag in jouw buurt. Of meld je aan als vrijwilliger bij Stichting Schoon Goeree-Overflakkee via de website schoongoereeoverflakkee.nl en ga samen aan de slag.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws