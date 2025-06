Bunkerdag Ouddorp goed bezocht

Zaterdag 24 mei 2025 was het Bunkerdag, een dag waarop bunkers langs de Nederlandse kust open zijn voor publiek. In Ouddorp kon je de Bunkerroute De Punt en de Bunkerstelling Preekhilpolder bezoeken.

Door Ron Broekhart

De driehonderd bunkers, verscholen in de duinen op Goeree-Overflakkee, maakten deel uit van de Atlantikwall: de verdedigingslinie tegen de geallieerden die liep van Noorwegen tot aan Spanje. Bij recreatiegebied De Punt in Ouddorp werd een strategisch gelegen complex van vijftien bunkers gebouwd: het zogenaamde Widerstandsnest 220 H. Sinds 2011 loopt hier de jaarlijkse Bunkerroute, die ondanks de slechte weersomstandigheden druk werd bezocht.

“De Bunkerroute is mooi om te beleven, maar vooral een herinnering aan wat er toen is gebeurd – met de boodschap dat we dat niet meer willen,” legt gids Mark Grinwis uit.

Acteurs brengen geschiedenis tot leven

De route toont het bestaan van verschillende typen bunkers. Omdat De Punt in Ouddorp een belangrijke strategische plaats was, bouwden de Duitsers hier een groot aantal bunkers. “Bunkers voor munitie, voor voedselopslag en zelfs toiletten. Aan alles was gedacht,” vertelt Hans Prodel. Hij is vrijwilliger en voorziet bezoekers de hele dag in een van de bunkers van informatie, aan de hand van accessoires uit de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens de route werden ook excursies en demonstraties gegeven, en acteurs verzorgden re-enactments om de oorlog enigszins tot leven te brengen.

WO2GO

De bunkers lagen na de oorlog onder het zand en raakten overwoekerd door braamstruiken. Een groep vrijwilligers van stichting WO2GO groef ze in anderhalf jaar tijd met emmer en schep uit. Zo ontstond een route van zo’n 1,5 kilometer.

De Bunkerroute is een initiatief van stichting WO2GO, de provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer. Het openluchtmuseum midden in de duinen is het hele jaar vrij toegankelijk, maar rondleidingen worden alleen tijdens open dagen georganiseerd.

