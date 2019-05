Bunkers gaan open voor publiek

Vaak onopvallend verborgen in het landschap, ligt de Nederlandse kust nog vol met bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Op zaterdag 25 mei 2019 is het Bunkerdag. Tussen 10:00 en 17:00 uur gaan van Zeeland tot en met de Waddeneilanden bunkers van de Atlantikwall voor één dag open voor publiek.

De betonnen kolossen zijn vaak beperkt toegankelijk. Soms verzonken in het zand of overgenomen door de natuur, vertellen zij nog altijd het verhaal van de Duitse bezetting. In Oostvoorne krijgen bezoekers in de enorme Biberbunker een goed beeld van het reilen en zeilen tijdens de oorlog. In Hellevoetsluis draait het juist om de impact die de oorlog heeft gehad op de stad en de nog altijd zichtbare sporen van het verleden. In Ouddorp is maar liefst een heel bunkerdorp van 15 bunkers te bezichtigen.

Atlantikwall

De Europese kust veranderde tijdens de Duitse bezetting letterlijk in een vesting. Nazi-Duitsland legde in de Tweede Wereldoorlog een 6200 kilometer lange verdedigingslinie aan: de Atlantikwall. Talloze bunkers, tankwallen en loopgraven, gebouwd op strategische plekken, zijn daarvan nog altijd de stille getuigen. De aanleg van de Atlantikwall had zeer ingrijpende gevolgen voor bewoners langs de Nederlandse kust. Ook in Oostvoorne, Hellevoetsluis en Ouddorp moesten bewoners evacueren. De Duitse bezetter wilde de kust tegen een geallieerde landing verdedigen en een ruim schootsveld was daarbij noodzakelijk. In Hellevoetsluis werd zelfs twee derde van de bebouwing gesloopt.

Bunkerdag in Oostvoorne, Hellevoetsluis en Ouddorp

Wat van de buitenkant niet meer dan een blok beton lijkt, wordt tijdens Bunkerdag tot leven gebracht door de verhalen van de vele vrijwilligers. Bezoekers van de Zuid-Hollandse eilanden kunnen bij bunkercomplex De Punt een compleet bunkerdorp bezoeken. De 15 bunkers hadden allemaal hun eigen specifieke functie. Acteurs verkleed als Duitse soldaten beelden het dagelijks leven uit. Naast de enorme Biberbunker zijn er dit jaar nog twee bunkers in Oostvoorne geopend. Ook staat een originele 'Flugabwehrkanone Flak 37 mm kaliber' opgesteld. Het afweergeschut is aangetroffen onder het zand in de duinen van Rockanje, en is vermoedelijk als gevolg van het gewicht - maar liefst 1,6 ton - achtergelaten in mei '45. Tijdens de stadswandeling in Hellevoetsluis ontdekt de bezoeker welke sporen van de oorlog nog altijd zichtbaar zijn in het straatbeeld. Bij de geschutsbunker worden verhalen verteld van mensen die in Hellevoetsluis en omgeving de oorlog hebben meegemaakt.

Bunkerdag landelijk

Om stil te staan bij de ingrijpende gevolgen van de Atlantikwall zijn er naast de bunkerbezichtigingen door het hele land verschillende activiteiten voor jong en oud. Tijdens wandelingen en rondleidingen worden de verhalen van de wijk en haar inwoners nieuw leven ingeblazen. Acteurs tonen hoe het leven er in en rond de bunkers aan toe ging. Historische voertuigen vervoeren de bezoekers tussen de verschillende bunkerlocaties. Filmvertoningen met historisch beeld brengen ons terug naar voorbije tijden. Bekijk de website voor de locaties van de activiteiten. Speciaal voor kinderen is er een opdrachtenboekje om meer te leren over dit stukje geschiedenis van ons land.

Het hele programma is te bekijken op www.bunkerdag.nl. Tickets zijn online en op de dag zelf verkrijgbaar bij de verschillende bunkerlocaties.