Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman te gast in In Gesprek Met





In een nieuwe aflevering van In Gesprek Met staat burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman centraal. In een openhartig gesprek vertelt zij over haar leven, haar bestuurlijke loopbaan en haar jaren als burgemeester van Goeree-Overflakkee.

Ze blikt terug op haar jeugd, waarin een studie of bestuurlijke carrière allerminst vanzelfsprekend leek. Dankzij de stimulans van haar moeder en een inspirerende docent besloot ze toch verder te leren. Via het raadslidmaatschap in Willemstad en het wethouderschap in de gemeente Moerdijk kwam ze uiteindelijk terecht op Goeree-Overflakkee, waar ze inmiddels al jarenlang burgemeester is.

In het gesprek vertelt Grootenboer-Dubbelman ook over haar ervaringen als 'overkanter'. Hoewel ze niet op het eiland is geboren, voelde ze zich vanaf het eerste moment welkom. Daarnaast spreekt ze uitgebreid over de uitdagingen van het burgemeesterschap. Vooral de coronapandemie noemt ze een van de meest ingrijpende periodes uit haar loopbaan, waarin verbinding met inwoners belangrijker was dan ooit.

Ook de verharding op sociale media komt aan bod. De burgemeester vertelt hoe zij omgaat met kritiek en haatreacties en waarom zij liever kiest voor een persoonlijk gesprek dan voor polarisatie. Volgens haar ontstaat begrip vaak door echt naar elkaar te luisteren.

Naast haar werk is er ook aandacht voor de persoon achter het ambt. Ze vertelt over haar liefde voor wandelen, reizen en muziek, haar gezin met vijf kinderen en vier kleinkinderen en de wens om na haar burgemeesterschap meer tijd met hen door te brengen.

Een persoonlijk gesprek waarin niet alleen de bestuurder, maar vooral de mens achter de burgemeester zichtbaar wordt.

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Door Internetredactie Omroep Archipel