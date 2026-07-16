Rotonde vernoemd naar 'burgemeester van het eiland' Abraham Fopma





De rotonde op de kruising van de Langeweg en de Koningin Julianaweg in Middelharnis en Sommelsdijk is vernoemd naar Abraham Fopma. Op dinsdag 14 juli 2026 werd het naambord onthuld door Freek Campfens en wethouder Ward Meijroos.

Kleinzoons Freek en Peter Campfens hadden de burgemeester gevraagd om een straat naar Abraham Fopma te vernoemen. Hij kwam in 1934 vanuit Amsterdam naar Goeree-Overflakkee om les te geven aan de ulo, de huidige CSG Prins Maurits. Naast zijn werk als leraar was hij reserveofficier in het Nederlandse leger en maakte hij in de oorlog deel uit van de verzetsgroep Albrecht. Deze groep verzamelde onder andere militaire informatie voor de geallieerden.

Fopma werd in 1944 door koningin Wilhelmina aangesteld als regiocommandant van de Binnenlandse Strijdkrachten voor Goeree-Overflakkee. Vanuit deze rol leidde hij het verzet in de laatste oorlogsmaanden. In mei 1945 nam hij het commando van de Duitse Inselkommandant over en werd de ‘burgemeester van het eiland’. Op zijn beurt zorgde hij ervoor dat burgemeesters, gemeenteraden en politiefunctionarissen werden aangesteld.

Leraar en kerkenraadslid

De keuze voor deze rotonde is niet toevallig. "Want net zoals een rotonde meerdere wegen samenbrengt komen ook verschillende belangrijke delen van zijn leven hier samen: de school waar hij werkte, het dorp Sommelsdijk waar hij woonde, de Gereformeerde kerk waar hij kerkenraadslid was, en het gemeentehuis dat symbool staat voor de tijd dat hij burgemeester was", schrijft de gemeente.

Wethouder Meijroos zegt veel bewondering te hebben voor Abraham Fopma. "Voor zijn moed en zijn heldendaden. Niet omdat het van hem gevraagd werd, maar omdat het simpelweg het goede was om te doen. Zonder hem had Goeree-Overflakkee er niet hetzelfde uitgezien. Daarom is het des te belangrijker om deze bijzonder man samen te eren en onze dankbaarheid voor zijn daden tijdens en na de oorlog tastbaar te maken. Met deze vernoeming zorgen we dat Abraham Fopma nooit wordt vergeten", aldus de wethouder.

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Door Internetredactie Omroep Archipel